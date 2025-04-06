Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 6 апреля 2025

Что касается остальных частей, то там пройдут дожди и мокрый снег. Осадки прогнозируют в Тайшетском, Чунском и Катангском районах. Ветер будет преобладать юго-западный местами с порывами до 20 м/с. Столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.