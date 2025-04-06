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Рассказываем, какой будет погода в Иркутске 6 апреля 2025

Ветер и +12 градусов обещают в Иркутске 6 апреля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 6 апреля 2025 года обещает холодный ветер. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до +12 градусов.

Погода в Иркутске 6 апреля 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 6−11 м/с, температура +10…+12 градусов, — поделились метеорологи.

Что касается остальных частей, то там пройдут дожди и мокрый снег. Осадки прогнозируют в Тайшетском, Чунском и Катангском районах. Ветер будет преобладать юго-западный местами с порывами до 20 м/с. Столбик термометра поднимется до +7…+12 градусов.