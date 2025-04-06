Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на ряд районов Ростовской области

Напомним, 1 апреля Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате нападения два человека получили лёгкие ранения: ожоги и царапины. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.