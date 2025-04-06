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Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на ряд районов Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростов-на-Дону и ряд районов Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Воздушные цели были сбиты с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал врио губернатора в своём Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Слюсарь отметил, что сейчас проверяются данные о падении обломков БПЛА на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Напомним, 1 апреля Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате нападения два человека получили лёгкие ранения: ожоги и царапины. Кроме того, были повреждены два многоквартирных дома. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.