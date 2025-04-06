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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Прогноз погоды на 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Смартпресс

По информации Белгидромета, почти на всей территории страны ожидаются сильный северный и северо-восточный ветер, порывами до 15−20 м/с, а также метель. На юго-востоке синоптики прогнозируют интенсивные снегопады.

Минск. Облачно. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30−40%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Брест. Облачно. Без осадков. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Витебск. Облачно с прояснениями. Без осадков. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Гомель. Облачно. Сильный снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), метель. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Гродно. Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Могилев. Облачно. Осадки (снег, мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 80−90%), метель, временами сильный снег, мокрый снег. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..+1°C. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Порывы до 15−18 м/с.