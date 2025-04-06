В России хотят ввести ограничения по продаже самогонных аппаратов: нынешних владельцев тоже ждут изменения

Оборудование для дистиллятов предлагается регистрировать и продавать только по паспорту.
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками предлагает новые меры регулирования продажи самогонных аппаратов в России. В числе предложений — введение госпошлины, которая будет включена в стоимость агрегатов, а также обязательное предоставление паспорта при покупке такого оборудования. Эти изменения направлены на усиление контроля за рынком и повышение безопасности потребителей.
«Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками может ввести госпошлину, включенную в цену самогонных аппаратов. Также рассматривается возможность продажи такого оборудования по паспорту», — пишут «Известия».
Помимо этого, существует вероятность того, что владельцам уже купленных устройств потребуется осуществить их регистрацию в установленные сроки. Эксперты выражают мнение, что введение региональных ограничений на алкоголь может спровоцировать увеличение объемов нелегального рынка. Также акцентируется важность четкого определения критериев, по которым можно отличить домашнее производство алкоголя для личного потребления от производства с целью его последующей продажи.
На территории России допускается домашнее производство самогона, но торговля таким изделием запрещена. Отмечается, что в различных странах существуют свои ограничения в этой области. В аналитическом отделе организации «Народный фронт. Аналитика» (НФ) указывают на то, что хотя регуляторные меры и различаются, необходимо осознавать наличие ограничений, включая производство самогона для личного пользования.
«В России данный вид деятельности требует регулирования и контроля. В первую очередь это важно для сокращения потребления алкоголя несовершеннолетними и исключения пагубных последствий», — считает эксперт направления НФ Роман Чикун.
Ранее в России зафиксировали снижение интереса к производству самогона, что влияет на уменьшение объемов продаж оборудования для домашнего изготовления алкогольных напитков. Ассортимент доступных моделей сократился на 11%, пишет 360.ru. Снижение интереса связано с несколькими факторами: насыщением рынка после периода бурного роста во время пандемии COVID-19, ростом доходов граждан и изменением их жизненных приоритетов.