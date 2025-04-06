В России хотят ввести ограничения по продаже самогонных аппаратов: нынешних владельцев тоже ждут изменения

Помимо этого, существует вероятность того, что владельцам уже купленных устройств потребуется осуществить их регистрацию в установленные сроки. Эксперты выражают мнение, что введение региональных ограничений на алкоголь может спровоцировать увеличение объемов нелегального рынка. Также акцентируется важность четкого определения критериев, по которым можно отличить домашнее производство алкоголя для личного потребления от производства с целью его последующей продажи.