Депутат Никитин: срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет

Достигнувшие пенсионного возраста россияне могут получить досрочную пенсию. Для этого им надо иметь сформированные пенсионные накопления, 15-летний страховой стаж и минимальныое количество пенсионных баллов (30 ИПК). Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с РИА Новости.
«На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — пояснил Никитин.
Он уточнил, что величина досрочной пенсии определяется на основании двух ключевых параметров: общего объема накопленных пенсионных средств и установленного получателем периода выплат.
Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для высокой пенсии необходимо работать в белую с большой зарплатой.