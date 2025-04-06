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Депутат Никитин: срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет

Депутат рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата.

Источник: Комсомольская правда

Достигнувшие пенсионного возраста россияне могут получить досрочную пенсию. Для этого им надо иметь сформированные пенсионные накопления, 15-летний страховой стаж и минимальныое количество пенсионных баллов (30 ИПК). Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин в беседе с РИА Новости.

«На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — пояснил Никитин.

Он уточнил, что величина досрочной пенсии определяется на основании двух ключевых параметров: общего объема накопленных пенсионных средств и установленного получателем периода выплат.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что для высокой пенсии необходимо работать в белую с большой зарплатой.