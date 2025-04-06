Бульвар Архитекторов в Омске готов на 56%

Компания «Стройтраст» также выполняла работы по реконструкции улицы Крупской (2020 год, финансирование составило 1 млрд рублей), капитальный ремонт Ленинградского моста (2024 год, за 1,8 млрд рублей), а также текущая реконструкция моста им. 60-летия ВЛКСМ (стоимость проекта 2,7 млрд рублей).