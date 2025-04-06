Бульвар Архитекторов в Омске готов на 56%

Реконструкция бульвара Архитекторов в Омске продолжается. По стоянию на 31 марта 2025 года строительная готовность объекта составила 56%. Об этом изданию NGS55.ru сообщили в департаменте строительства мэрии Омска.
Работы на объекте ведутся круглосуточно. На объекте днем работают 24 человека, ночью — 4.
Заказчиком выступает администрация Омска, а подрядчиком — компания «Стройтраст». Согласно информации департамента, завершение реконструкции бульвара по-прежнему планируется в июле текущего года, что подтвердил ранее вице-губернатор Динар Курманов.
Проект стоимостью 1,8 млрд рублей включает расширение проезжей части до 4 — 6 полос, создание пешеходных и велосипедных дорожек, а также благоустройство парковых зон с обустройством 15 пешеходных переходов.
Компания «Стройтраст» также выполняла работы по реконструкции улицы Крупской (2020 год, финансирование составило 1 млрд рублей), капитальный ремонт Ленинградского моста (2024 год, за 1,8 млрд рублей), а также текущая реконструкция моста им. 60-летия ВЛКСМ (стоимость проекта 2,7 млрд рублей).
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