Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области в ночь на 6 апреля

В ночь на 6 апреля в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших нет.
— Сейчас оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, — сообщил Юрий Слюсарь.
По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь в Ростовской области ликвидировали восемь украинских летательных аппаратов.