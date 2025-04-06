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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области в ночь на 6 апреля

В Ростовской области отразили атаку БПЛА, проверяется падение обломков в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В ночь на 6 апреля в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, беспилотники были уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших нет.

— Сейчас оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, — сообщил Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны России, всего за прошедшую ночь в Ростовской области ликвидировали восемь украинских летательных аппаратов.