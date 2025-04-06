IT-эксперт объяснил, чем опасна зарядка смартфона до 100%

«Заряжать смартфон на 100% — ошибка, поскольку вы повредите аккумулятор при первом же использовании. Когда вы покупаете новый гаджет, его батарея обычно составляет около 40%. Это оптимальный уровень заряда для его эффективной работы», — сказал Джакония в беседе с RT.