Олимпийская чемпионка Иванова: Овечкина уважают за то, что он россиянин

«Овечкин своих детей учит в русской школе, поддерживает Путина и гордо славит свою Родину. Выступая в Америке, посмотрите, какое отношение к нему — его уважают за то, что он россиянин, за то, что славит свою страну. Он демонстрирует сумасшедший профессионализм и все это он адресовывает в первую очередь своей любимой стране — России. Он вчера сравнялся с рекордом Гретцки. Посмотрите, какая искренняя, живая реакция, ведь каждый хотел до него дотронуться, обнять и расцеловать. Я низко кланяюсь перед Овечкиным и горжусь, что я в той же стране, в которой и он», — сказала собеседница издания.