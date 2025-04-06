Олимпийская чемпионка Иванова: Овечкина уважают за то, что он россиянин

Российского хоккеиста Александра Овечкина, который выступает за клуб из НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», уважают в США, потому что он россиянин, он обязательно забьет очередную шайбу в ближайшее время и побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом aif.ru сообщила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер по спортивной гимнастике и комментатор, Заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова.
«Овечкин своих детей учит в русской школе, поддерживает Путина и гордо славит свою Родину. Выступая в Америке, посмотрите, какое отношение к нему — его уважают за то, что он россиянин, за то, что славит свою страну. Он демонстрирует сумасшедший профессионализм и все это он адресовывает в первую очередь своей любимой стране — России. Он вчера сравнялся с рекордом Гретцки. Посмотрите, какая искренняя, живая реакция, ведь каждый хотел до него дотронуться, обнять и расцеловать. Я низко кланяюсь перед Овечкиным и горжусь, что я в той же стране, в которой и он», — сказала собеседница издания.
При этом Иванова отметила, что в ближайшее время Овечкин обязательно побьет рекорд канадца, что станет грандиозным событием в мире хоккея.
«Завтра-послезавтра он, конечно, забьет следующую шайбу. И там уже приготовили какой-то вариант, чтобы ограничить это ликование болельщиков. Там будут прыганья, вообще невероятные действия, когда он забьет снова», — добавила олимпийская чемпионка.
Восторженные крики Овечкина по поводу повторения им рекорда Гретцки были сняты на микрофон и распространены в Сети.
Овечкин, повторив рекорд канадца, поблагодарил россиян за поддержку.
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного первенства НХЛ со счетом 5:3. Во время игры Овечкин оформил дубль и достиг отметки в 894 шайбы. Таким образом, он повторил рекорд Гретцки. При этом Овечкину потребовалось 1486 матчей, а канадцу — 1487.