Адвокат Гуцул: в действиях главы Гагаузии не было преступных деяний

Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул оспаривает обоснованность выдвинутых против нее обвинений. Об этом рассказала адвокат Гуцул Наталья Байрам в диалоге с ТАСС.
"Это абсолютно необоснованные обвинения, и прокурор в этом смысле не предоставил абсолютно никаких доказательств, — пояснила она.
Адвокат акцентировала, что молдавские власти бездоказательно распространяют в СМИ утверждения о финансировании Гуцул со стороны криминальных структур.
Напомним, что Евгения Гуцул была взята под стражу 25 марта в столичном аэропорту и арестована на 20 дней. Основанием для избрания меры пресечения, по версии следствия, стали опасения, что обвиняемая может предпринять попытки уклонения от судебного разбирательства.
Ранее защита назвала дело Гуцул политическим заказом и нарушением прав человека.