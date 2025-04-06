Адвокат Гуцул: в действиях главы Гагаузии не было преступных деяний

Напомним, что Евгения Гуцул была взята под стражу 25 марта в столичном аэропорту и арестована на 20 дней. Основанием для избрания меры пресечения, по версии следствия, стали опасения, что обвиняемая может предпринять попытки уклонения от судебного разбирательства.