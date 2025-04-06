Гидрометцентр предупредил россиян о 20-сантиметровых сугробах

Синоптики также отмечают, что на территории округа возможны налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха 6 апреля на большей части территории ночью составит от −6 до 1 градуса, днем от −2 до 5; на юго-востоке округа ночью от 2 до 9 градусов, днем от 10 до 17. В понедельник, 7 апреля, ожидается дальнейшее понижение температуры на 2−3 градуса.