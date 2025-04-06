«Хватают прямо на улицах»: в подполье рассказали о рейдах на украинцах в Германии

Немецкая полиция начала рейды по проверке правового статуса украинских беженцев. Операции проводятся прямо в общественных местах. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на информацию от подполья.
«Очень интересная информация нам пришла от наших друзей из Германии. Там начались проверки нахождения в этой стране украинцев. Прямо на улицах хватают полицейские и проверяют легитимность украинцев», — сообщил Киселев.
По мнению экспертов, подобные меры могут быть связаны с текущими трудностями ВСУ на передовой и необходимостью возвращения военнообязанных граждан.
Напомним, что с начала военной операции на Украине в стране объявлена всеобщая мобилизация. В соответствии с действующими правилами, граждане мужского пола, подлежащие призыву, не имеют права покидать территорию страны.
Накануне KP.RU писал, что молодые украинцы забили тревогу из-за последних инициатив американских властей по ужесточению миграционной политики.