Врач Сухорукова назвала продукт для профилактики болезней щитовидной железы

Употребление в пищу дорады помогает при профилактике заболеваний щитовидной железы, заявила в беседе с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
По словам специалиста, эта рыба содержит йод, кальциферол, каротиноиды, фолиевую кислоту, магний, кальций и витамины группы В. Врач уточнила, что дораду можно заменить сибасом или черноморским лухарём.
Сухорукова отметила, что и эти виды рыб имеют в своем составе вещества, которые полезны для человеческого организма.
Напомним, в январе гастроэнтеролог Антон Загайнов перечислил десять продуктов питания, которые помогают укрепить иммунитет. В список вошли цитрусовые, чеснок, шпинат, брокколи, орехи, йогурт, имбирь, куриный бульон, клюква и зелёный чай.