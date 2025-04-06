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Врач рассказала, как помочь ребенку с низким иммунитетом

Педиатр Сергеева назвала главные правила укрепления иммунитета у детей.

Источник: Комсомольская правда

Многие родители переживают, что их ребенок часто болеет. Есть способы укрепить иммунитет малыша и снизить риск частых заболеваний. Об этом рассказала Алена Сергеева, врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Ребенок дошкольного возраста может болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьного до 8 раз в год. Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы как кашель и насморк не заканчиваются вовсе, — сказала медик.

Педиатр советует родителям следить за сбалансированным питанием ребенка, включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и белка, а также ограничить сладости и фастфуд. Физическая активность тоже играет важную роль — ежедневные прогулки на свежем воздухе и активные игры укрепляют защитные силы организма.

— Не нужно фанатично все дезинфицировать/гладить/кипятить, постоянно ругать ребенка, что тот тянет все в рот. Так он тренирует свою иммунную систему. Гигиену нужно соблюдать, конечно, но не стоит перегибать палку, — отметила врач.

А еще стоит подумать о вакцинации от гриппа. Прививка поможет либо избежать болезни, либо перенести ее в легкой форме.