Врач рассказала, как помочь ребенку с низким иммунитетом

Многие родители переживают, что их ребенок часто болеет. Есть способы укрепить иммунитет малыша и снизить риск частых заболеваний. Об этом рассказала Алена Сергеева, врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
— Ребенок дошкольного возраста может болеть ОРВИ до 12 раз в год, школьного до 8 раз в год. Именно поэтому родителям порой кажется, что такие симптомы как кашель и насморк не заканчиваются вовсе, — сказала медик.
Педиатр советует родителям следить за сбалансированным питанием ребенка, включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и белка, а также ограничить сладости и фастфуд. Физическая активность тоже играет важную роль — ежедневные прогулки на свежем воздухе и активные игры укрепляют защитные силы организма.
— Не нужно фанатично все дезинфицировать/гладить/кипятить, постоянно ругать ребенка, что тот тянет все в рот. Так он тренирует свою иммунную систему. Гигиену нужно соблюдать, конечно, но не стоит перегибать палку, — отметила врач.
А еще стоит подумать о вакцинации от гриппа. Прививка поможет либо избежать болезни, либо перенести ее в легкой форме.