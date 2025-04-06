Обратная сторона совсем неживописного сквера на Ленинградской в Хабаровске: фото

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Гигантские шахматы, установленные там, исчезли еще три года назад. Кстати, проблема повсеместная — несмотря на благоустройство, многие скверы в городе страдают от вандализма и недостаточного ухода, ответственность за которыми так и не определена.
Сквер на Ленинградской в Хабаровске, благоустроенный в 2021 году, давно пришел в запустение: сломанные скамейки, мусор, разрушенная беседка.
Гигантские шахматы, установленные там, исчезли еще три года назад. Кстати, проблема повсеместная — несмотря на благоустройство, многие скверы в городе страдают от вандализма и недостаточного ухода, ответственность за которыми так и не определена.