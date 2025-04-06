В Башкирии синоптики прогнозируют потепление до +20 и дожди

В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются температурные качели. Синоптики Башгидромета прогнозируют теплую, но дождливую погоду.
В воскресенье, 6 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, в северных районах до −5°, днем +14,+19°, по северу до +9°.
В понедельник, 7 апреля, осадки не прекратятся. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Ночью ожидается +2,+7°, днем +15,+20°, по северу до +10°.
Во вторник, 8 апреля, ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +2,+7°. Днем столбик термометра поднимется до +15,+20°, в северных районах до +10°.