В Башкирии синоптики прогнозируют потепление до +20 и дожди

В воскресенье, 6 апреля, местами пройдет небольшой дождь, ночью в отдельных районах со снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью 0,+5°, в северных районах до −5°, днем +14,+19°, по северу до +9°.