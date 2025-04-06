Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США на $6,6 миллиарда

Введение «взаимных» пошлин, анонсированных администрацией президента США Дональда Трампа, может создать риски для американского импорта винной продукции с годовым оборотом в $6,6 млрд. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.
Согласно статистике за 2024 год, Соединенные Штаты импортировали винной продукции на общую сумму свыше $6,6 млрд из 26 ведущих стран-производителей.
Тройку лидеров-поставщиков открыли: Франция ($2,5 млрд), Италия ($2,3 млрд) и Новая Зеландия ($518,4 млн). Замкнули пятерку основных поставщиков Испания ($391,4 млн) и Австралия ($243,3 млн).
При этом наименьшие объемы поставок зафиксированы из: Чехии ($523,6 тыс.), Кипра ($417,9 тыс.) и Словакии ($296,6 тыс.).
Накануне сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин в беседе с KP.RU рассказал, чем обернутся введенные Трампом пошлины для почти всех стран мира.