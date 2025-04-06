Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США на $6,6 миллиарда

Введение «взаимных» пошлин, анонсированных администрацией президента США Дональда Трампа, может создать риски для американского импорта винной продукции с годовым оборотом в $6,6 млрд. Об этом информируют РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.