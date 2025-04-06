Юрист Бондарь рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

Сократить задолженность по оплате коммунальных услуг можно с помощью ряда законных механизмов, включая применение трёхлетнего срока исковой давности и выявление ошибок в расчётах. Об этом сообщил эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что если управляющая компания обращается в суд за взысканием долгов, накопленных более трёх лет назад, потребитель имеет право заявить о пропуске срока давности. В таких случаях суд, как правило, отказывает в удовлетворении требований за устаревший период.
Бондарь уточнил, что срок давности не избавляет полностью от долга, а лишь ограничивает возможность его принудительного взыскания через суд. Если дело уже находится в стадии исполнительного производства, пристав оценивает наличие у должника доходов или имущества. При их отсутствии производство может быть прекращено, а долг признан безнадёжным к взысканию.
Кроме того, нередко возникают ошибки в начислениях — из-за неправильных тарифов, неверных данных о площади квартиры или сбоя в системе. В таких случаях рекомендуется запросить сверку расчётов у поставщика услуг, а при отказе — обратиться в жилищную инспекцию или в суд.
В более тяжёлых ситуациях, когда сумма задолженности превышает 500 тысяч рублей, Бондарь предлагает рассмотреть вариант процедуры банкротства. Гражданин может подать заявление в арбитражный суд, где будет проведён анализ его финансового положения. Если имущества и доходов недостаточно для погашения долгов, их остаток может быть списан по завершении процедуры.
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