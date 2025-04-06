Юрист Бондарь рассказал, как списать задолженность по ЖКХ

Бондарь уточнил, что срок давности не избавляет полностью от долга, а лишь ограничивает возможность его принудительного взыскания через суд. Если дело уже находится в стадии исполнительного производства, пристав оценивает наличие у должника доходов или имущества. При их отсутствии производство может быть прекращено, а долг признан безнадёжным к взысканию.