В Омске изменят схему движения транспорта из-за ремонта Комсомольского моста

Согласно данным мэрии, общественный транспорт пойдет в обход по улицам Гагарина, Карла Либкнехта, Бударина и Щербанева, при этом задействованы будут улицы между скверами Дзержинского и Алтунина. Для выезда на площадь Ленина транспорт будет следовать по улице Лермонтова к улице Карла Маркса. Обратный маршрут будет аналогичным, с разворотом на улице Гагарина перед мостом.