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В Омске изменят схему движения транспорта из-за ремонта Комсомольского моста

На время работ мост перекроют полностью.

Источник: Комсомольская правда

Стала известная схема перекрытия Комсомольского моста на время ремонта, который запланирован на октябрь 2026 года. Как стало известно изданию «Город55», мэрия уже разработала временный маршрут объезда для автобусов и троллейбусов.

Согласно данным мэрии, общественный транспорт пойдет в обход по улицам Гагарина, Карла Либкнехта, Бударина и Щербанева, при этом задействованы будут улицы между скверами Дзержинского и Алтунина. Для выезда на площадь Ленина транспорт будет следовать по улице Лермонтова к улице Карла Маркса. Обратный маршрут будет аналогичным, с разворотом на улице Гагарина перед мостом.

Ремонт моста с полным его закрытием будет проводиться в течение двух лет. В мэрии подчеркнули, что перед началом работ будет проведено моделирование дорожной ситуации специалистами департамента строительства. Общая стоимость работ составит 1,086 млрд рублей, большую часть средств планируют выделить из областной и федерального бюджетов.

Ранее мы сообщали о готовности к открытию бульвара Архитекторов в Омске.