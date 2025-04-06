В Омске изменят схему движения транспорта из-за ремонта Комсомольского моста

Стала известная схема перекрытия Комсомольского моста на время ремонта, который запланирован на октябрь 2026 года. Как стало известно изданию «Город55», мэрия уже разработала временный маршрут объезда для автобусов и троллейбусов.
Согласно данным мэрии, общественный транспорт пойдет в обход по улицам Гагарина, Карла Либкнехта, Бударина и Щербанева, при этом задействованы будут улицы между скверами Дзержинского и Алтунина. Для выезда на площадь Ленина транспорт будет следовать по улице Лермонтова к улице Карла Маркса. Обратный маршрут будет аналогичным, с разворотом на улице Гагарина перед мостом.
Ремонт моста с полным его закрытием будет проводиться в течение двух лет. В мэрии подчеркнули, что перед началом работ будет проведено моделирование дорожной ситуации специалистами департамента строительства. Общая стоимость работ составит 1,086 млрд рублей, большую часть средств планируют выделить из областной и федерального бюджетов.
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