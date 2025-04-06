Школьники в ФРГ устроили скандал у мемориала на месте бывшего концлагеря

Группа школьников скандировала лозунг «Германия для немцев, иностранцы вон» во время экскурсии на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен» в немецком городе Билефельде (Северный Рейн-Вестфалия), сообщила телерадиокомпания WDR.
Объект находится на месте бывшего концлагеря. Инцидент произошёл ещё прошлым летом. Отмечается, что преподаватели не предприняли никаких мер, чтобы прекратить выкрики учащихся.
Предположительно, взрослые были отвлечены покупкой билетов. Замечание школьникам сделали сотрудники мемориала. На фоне разразившегося скандала директор гимназии, в которой обучаются нарушители, принял дисциплинарные меры и обратился в полицию.
Напомним, в середине августа представитель минобороны ФРГ Арне Коллац сообщил, что офицеров вермахта включили в список, посвященный воинской традиции Германии. Некоторые из указанных лиц входили в ряды СС и НСДАП.
Через два дня немецкое ведомство отменило это решение. В минобороны уточнили, что в списке оказались сорок тысяч военных, которые служили в гитлеровской Германии.