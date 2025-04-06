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19 тысяч человек остались без света из-за аварии во Владивостоке

В домах на семи улицах Владивостока отключили свет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром из-за аварии на подстанции «Загородная» без электроэнергии осталось более 100 домов Первомайского района во Владивостоке. Региональная прокуратура проводит проверки по факту аварийного отключения, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Без света остались дома, находящиеся на улицах 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина. В них проживает около 19 тысяч человек.

Восстановление работы электростанции проконтролирует краевая прокуратура. Также в ведомстве проверят соблюдение норм по обслуживанию сетей и скорость устранения аварии.

Без электричества в доме сейчас не обойтись никому. А вот без электромобиля — вполне. Недавно «Комсомолка» рассказывала о том, что спрос на авто с питанием от электросети в Приморье снизился до минимального уровня.