В Красноярске терапевт может зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц

Для сравнения: в Москве «потолок» — 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 300 тысяч.
Начальные предложения для терапевтов в Красноярске стартуют от 50−70 тысяч рублей. Такие зарплаты предлагают специалистам с дипломом по «Лечебному делу» или «Педиатрии», интернатурой или ординатурой по специальности «Терапия» и действующим сертификатом.
Оклад от 70 до 80 тысяч в месяц возможен при наличии опыта работы с электронными медкартами, медицинскими информационными системами и программами ДМС.
Кандидаты с опытом от трех лет могут рассчитывать на зарплату до 125 тысяч рублей. А вот специалисты с опытом от пяти лет и дополнительными сертификатами (по кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и другим направлениям) могут претендовать на оплату от 125 до 260 тысяч рублей.