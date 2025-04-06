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В Красноярске терапевт может зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис SuperJob опубликовал свежие данные о зарплатах врачей-терапевтов в коммерческом секторе. По информации за март 2025 года, в Красноярске максимальное предложение по этой специальности достигает 260 тысяч рублей в месяц.

Источник: НИА Красноярск

Для сравнения: в Москве «потолок» — 350 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 300 тысяч.

Начальные предложения для терапевтов в Красноярске стартуют от 50−70 тысяч рублей. Такие зарплаты предлагают специалистам с дипломом по «Лечебному делу» или «Педиатрии», интернатурой или ординатурой по специальности «Терапия» и действующим сертификатом.

Оклад от 70 до 80 тысяч в месяц возможен при наличии опыта работы с электронными медкартами, медицинскими информационными системами и программами ДМС.

Кандидаты с опытом от трех лет могут рассчитывать на зарплату до 125 тысяч рублей. А вот специалисты с опытом от пяти лет и дополнительными сертификатами (по кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и другим направлениям) могут претендовать на оплату от 125 до 260 тысяч рублей.