В Красноярске терапевт может зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц

Кандидаты с опытом от трех лет могут рассчитывать на зарплату до 125 тысяч рублей. А вот специалисты с опытом от пяти лет и дополнительными сертификатами (по кардиологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и другим направлениям) могут претендовать на оплату от 125 до 260 тысяч рублей.