Попрошайки атакуют: жители Ташкента жалуются на навязчивых попрошаек в метро и на дорогах

Попрошайничество — это не просто раздражающий фактор. Это социальная проблема, требующая комплексного подхода. Чем дольше общество и власти будут игнорировать её системный характер, тем сильнее она укоренится в городской среде. Важно, чтобы борьба с попрошайничеством стала постоянной и системной, а не эпизодической реакцией на жалобы граждан. В противном случае проблема будет возвращаться снова и снова — уже в ещё более агрессивной форме.