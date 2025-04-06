Попрошайки атакуют: жители Ташкента жалуются на навязчивых попрошаек в метро и на дорогах

Их всё чаще можно увидеть в вагонах метро и автобусах, у выходов из станций, на центральных улицах и перекрёстках. Причём их поведение становится всё более настойчивым, а иногда и агрессивным.
По мнению горожан, для многих из этих людей попрошайничество давно перестало быть следствием нужды — это превратилось в «работу». Некоторые не стесняются хватать прохожих за одежду, тянуть за сумки, буквально требуя денег. Особенно тревожит факт, что взрослые вовлекают в это даже маленьких детей, выставляя их вперёд ради жалости.
Такая деятельность не только нарушает общественный порядок, но и создаёт аварийные ситуации, особенно когда попрошайки перебегают улицы и подходят к водителям на перекрёстках. В транспорте они мешают пассажирам, вызывают раздражение, а порой и страх. Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди и подростки, которых проще «продавить» на жалость.
Что предпринимают власти?
В Департаменте обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма подтверждают: случаи попрошайничества в метрополитене участились. Люди заходят в метро как обычные пассажиры, а затем начинают просить милостыню прямо в вагонах.
Правоохранительные органы и сотрудники метро проводят профилактические мероприятия с несовершеннолетними попрошайками и их родителями. В случае выявления нарушений применяется статья 188−3 Кодекса об административной ответственности. Если попрошайкой является ребёнок, ответственность ложится на родителей или законных представителей. Штраф по этой статье — от 375 тысяч до 1,1 миллиона сумов, также можно попасть под арест сроком до 15 суток.
Почему это происходит?
Главная причина — отсутствие системного подхода к решению проблемы. Многие попрошайки — это вовсе не люди, оказавшиеся в беде, а участники целых групп, использующих жалость как бизнес-инструмент. Часть из них организована по схеме: один «работает» в метро, другой — на перекрёстке, третий — у входа в ТЦ. Есть основания полагать, что за этим стоят целые координирующие структуры, контролирующие доходы и «территории».
Что можно сделать?
Для эффективной борьбы с попрошайничеством в Ташкенте необходимо усилить контроль и патрулирование в местах массового скопления людей, таких как метро, автобусы, рынки и перекрёстки. Важно активнее подключать социальные службы к работе с уязвимыми семьями, чтобы устранять коренные причины проблемы, а не только её последствия.
Одновременно следует проводить информационную работу с населением, объясняя, что подача денег попрошайкам зачастую лишь укрепляет порочную систему, а не помогает людям. Немаловажным шагом станет создание горячей линии, куда горожане смогут сообщать о группах попрошаек или подозрительных ситуациях. Кроме того, для тех, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации, необходимо обеспечить доступ к временной помощи, убежищу и возможностям трудоустройства.
Попрошайничество — это не просто раздражающий фактор. Это социальная проблема, требующая комплексного подхода. Чем дольше общество и власти будут игнорировать её системный характер, тем сильнее она укоренится в городской среде. Важно, чтобы борьба с попрошайничеством стала постоянной и системной, а не эпизодической реакцией на жалобы граждан. В противном случае проблема будет возвращаться снова и снова — уже в ещё более агрессивной форме.