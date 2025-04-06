Генерал Гийо: США рискуют остаться без радаров из-за ссоры Трампа с Канадой

При этом эксперт обратил внимание на существенные финансовые затраты, которые потребуются США для компенсации потери канадского военного сотрудничества. Однако генерал также отметил, что что профессиональные связи между вооруженными силами стран сохраняют исключительную прочность, несмотря ни на что.