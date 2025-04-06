Генерал Гийо: США рискуют остаться без радаров из-за ссоры Трампа с Канадой

Американский военный эксперт предупредил о возможных последствиях торгового конфликта для обороноспособности страны. Так, генерал ВВС США Грегори Гийо в ходе парламентских слушаний заявил, что ухудшение отношений с Канадой из-за торговых мер администрации президента США Дональда Трампа может ослабить возможности Пентагона по обнаружению потенциальных угроз.
«У нас есть несколько сотен канадцев, которые работают бок о бок с нами, а также на объектах. Все сосредоточены на защите нашего континента», — пояснил Гийо.
При этом эксперт обратил внимание на существенные финансовые затраты, которые потребуются США для компенсации потери канадского военного сотрудничества. Однако генерал также отметил, что что профессиональные связи между вооруженными силами стран сохраняют исключительную прочность, несмотря ни на что.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо отреагировал на пошлины Трампа. Так, Трюдо заявил, что США начали торговую войну против Канады, а Оттава лишь ввела ответные пошлины.