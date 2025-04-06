На Южном Урале общественный транспорт переводят на регулируемые тарифы

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Законодательного Собрания региона Владимир Перезолов, на эти цели в областном бюджете предусмотрено свыше 5,6 млрд рублей.
Парламентарий озвучил ключевые направления реформы. В регионе действует масштабная маршрутная сеть. На данный момент имеется 262 муниципальных и 51 межмуниципальный маршрут, а также 116 маршрутов в Челябинске, Копейске и Сосновском муниципальном округе. Все они работают исключительно по регулируемым тарифам, что гарантирует стабильность цен на проезд для населения.
Отдельное внимание депутат уделил социальной доступности. Регулирование тарифов позволяет обслуживать социально значимые направления, даже при низком пассажиропотоке. Граждане могут использовать транспортные карты и льготы, включая субсидированные категории.
Кроме того, система регулируемых тарифов обеспечивает прозрачность финансирования перевозчиков и контроль за исполнением обязательств перед пассажирами.
«Переход на регулируемые тарифы — это не только поддержка социальной мобильности, но и инвестиции в комфорт граждан. Мы сохраняем доступность транспорта для всех групп населения, внедряем современные методы оплаты и выполняем обязательства по льготам», — подчеркнул Владимир Перезолов.
Финансирование направлено на покрытие расходов перевозчиков, компенсацию льготного проезда и модернизацию инфраструктуры.