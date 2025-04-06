На Южном Урале общественный транспорт переводят на регулируемые тарифы

Парламентарий озвучил ключевые направления реформы. В регионе действует масштабная маршрутная сеть. На данный момент имеется 262 муниципальных и 51 межмуниципальный маршрут, а также 116 маршрутов в Челябинске, Копейске и Сосновском муниципальном округе. Все они работают исключительно по регулируемым тарифам, что гарантирует стабильность цен на проезд для населения.