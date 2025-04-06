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Прогноз погоды на 6 апреля: в Казахстане ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер

Неблагоприятные условия загрязнения воздуха зафиксированы в Алматы, Актобе, Жезказгане и Балхаше.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: EL.kz

На воскресенье, 6 апреля, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в разных регионах страны, сообщает ИА El.kz.

В ряде областей ожидаются осадки, грозы и усиление ветра, а также неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха.

Согласно официальным данным, в Алматы, Актобе, Жезказгане и Балхаше прогнозируются условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Жителям этих городов рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние и вечерние часы.

Погода в крупных городах:

Астана: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днём +15…+17°C.

Алматы: переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +20…+22°C.

Шымкент: дождь, гроза, ветер 8−13 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C.

Караганда: без осадков, переменная облачность, ветер 5−10 м/с. Ночью +1…+3°C, днём +14…+16°C.

Костанай: дождь, гроза, ветер до 14 м/с. Температура ночью +4…+6°C, днём +18…+22°C.

Атырау: временами сильный дождь, ветер до 14 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +20…+22°C.

Туркестан: дождь, гроза, ветер до 20 м/с. Температура ночью +11…+13°C, днём +23…+25°C.

Уральск: дождь и гроза, порывы ветра до 18 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C.

По всей стране наблюдается тёплая весенняя погода, однако жителям ряда регионов рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможных локальных штормов и сильного ветра.