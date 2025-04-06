Прогноз погоды на 6 апреля: в Казахстане ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер

На воскресенье, 6 апреля, синоптики прогнозируют переменчивую погоду в разных регионах страны, сообщает ИА El.kz.
В ряде областей ожидаются осадки, грозы и усиление ветра, а также неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха.
Согласно официальным данным, в Алматы, Актобе, Жезказгане и Балхаше прогнозируются условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Жителям этих городов рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние и вечерние часы.
Погода в крупных городах:
Астана: переменная облачность, без осадков, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днём +15…+17°C.
Алматы: переменная облачность, без осадков, ветер 3−8 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +20…+22°C.
Шымкент: дождь, гроза, ветер 8−13 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C.
Караганда: без осадков, переменная облачность, ветер 5−10 м/с. Ночью +1…+3°C, днём +14…+16°C.
Костанай: дождь, гроза, ветер до 14 м/с. Температура ночью +4…+6°C, днём +18…+22°C.
Атырау: временами сильный дождь, ветер до 14 м/с. Температура ночью +7…+9°C, днём +20…+22°C.
Туркестан: дождь, гроза, ветер до 20 м/с. Температура ночью +11…+13°C, днём +23…+25°C.
Уральск: дождь и гроза, порывы ветра до 18 м/с. Температура ночью +6…+8°C, днём +18…+20°C.
По всей стране наблюдается тёплая весенняя погода, однако жителям ряда регионов рекомендуется соблюдать осторожность из-за возможных локальных штормов и сильного ветра.