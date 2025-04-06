Прогноз погоды на 6 апреля: в Казахстане ожидаются дожди, грозы и штормовой ветер

Согласно официальным данным, в Алматы, Актобе, Жезказгане и Балхаше прогнозируются условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Жителям этих городов рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в утренние и вечерние часы.