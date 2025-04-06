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Здание Челябинского камерного театра ждет масштабная реставрация

Здание Челябинского камерного театра ждет масштабная реставрация, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Доступ

Напомним, речь идет про объект культурного наследия регионального значения на улице Цвиллинга.

В официальных документах — «Здание, где в редакции газеты “Голос Приуралья” в 1906—1910 годах работал журналист В. А. Весновский, в 1915 — уральский писатель А. Г. Туркин».

В настоящее время в Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области на рассмотрении находится проект приспособления и реставрации здания.

Он предусматривает ремонт кровли, укрепление несущих конструкций и замена коммуникаций; ремонт и реставрацию отделки помещений театра; реставрацию лестницы с коваными элементами.

Кроме того, будет проведена модернизация конструкций основной и малой сцен, светового и звукового оборудования; модернизация систем отопления, электроснабжения и безопасности.

«Все работы должны будут проводиться с использованием материалов в строгом соответствии с требованиями сохранения исторической подлинности», — говорится в комментарии Госкомитета.

После реставрации в здании продолжит работу Камерный театр.