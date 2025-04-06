Здание Челябинского камерного театра ждет масштабная реставрация

Напомним, речь идет про объект культурного наследия регионального значения на улице Цвиллинга.
В официальных документах — «Здание, где в редакции газеты “Голос Приуралья” в 1906—1910 годах работал журналист В. А. Весновский, в 1915 — уральский писатель А. Г. Туркин».
В настоящее время в Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области на рассмотрении находится проект приспособления и реставрации здания.
Он предусматривает ремонт кровли, укрепление несущих конструкций и замена коммуникаций; ремонт и реставрацию отделки помещений театра; реставрацию лестницы с коваными элементами.
Кроме того, будет проведена модернизация конструкций основной и малой сцен, светового и звукового оборудования; модернизация систем отопления, электроснабжения и безопасности.
«Все работы должны будут проводиться с использованием материалов в строгом соответствии с требованиями сохранения исторической подлинности», — говорится в комментарии Госкомитета.
После реставрации в здании продолжит работу Камерный театр.