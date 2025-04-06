Жителей Башкирии днем в воскресенье ждут дожди и сильный ветер

В воскресенье, 6 апреля, в Башкирии прогнозируется местами небольшой дождь, в отдельных районах ночью дождь со снегом. По данным метеорологов, в республике ожидается южный, юго-западный умеренный ветер. Днем местами порывы до сильного.
Ранее МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за резкого усиления ветра: порывы могут достигать 18 метров в секунду. Также возможно ухудшение видимости на дорогах республики, при дожде она упадет до 1−2 километров.
Температура воздуха днем в воскресенье, 6 апреля, в Башкирии составит +14, +19 градусов Цельсия. В северных районах республики столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов.
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