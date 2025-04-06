Фейхоа, хурма и морепродукты: Терапевт назвал Life.ru продукты для здоровой щитовидки

Среди фруктов наиболее полезными для щитовидки являются фейхоа и хурма, содержащие не только йод, но и натрий, магний, железо, а также витамины А, С и Р. Не менее важны морепродукты — мидии, крабы, красная рыба (лосось, форель, горбуша), которые помимо йода содержат ценные омега-3 кислоты, витамин D, селен и тирозин — аминокислоту, необходимую для синтеза гормонов.