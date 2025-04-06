Фейхоа, хурма и морепродукты: Терапевт назвал Life.ru продукты для здоровой щитовидки

По его словам, дефицит определённых микроэлементов может привести к усталости, перепадам настроения, изменениям веса и другим серьёзным проблемам со здоровьем.
Употребляя продукты, полезные для щитовидной железы, возможно предотвратить многие заболевания и улучшить состояние здоровья в целом. Например, в морской капусте содержится много йода, который чувствуется даже при употреблении небольшого количества продукта. Для профилактики эндокринных заболеваний можно съедать в сутки 70−100 грамм морской капусты. Также она содержит фосфор, магний, кремний и ряд других полезных минералов.
Александр Коньков.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ).
Среди фруктов наиболее полезными для щитовидки являются фейхоа и хурма, содержащие не только йод, но и натрий, магний, железо, а также витамины А, С и Р. Не менее важны морепродукты — мидии, крабы, красная рыба (лосось, форель, горбуша), которые помимо йода содержат ценные омега-3 кислоты, витамин D, селен и тирозин — аминокислоту, необходимую для синтеза гормонов.
Профессор Коньков также рекомендует включать в рацион шпинат и лук — природные антиоксиданты с уникальным набором микроэлементов.
«Это фосфор, цинк, йодистые соединения, натрий, марганец и другие», — заключил он.
Ранее были названы чудодейственные свойства берёзового сока. Кроме того, этот напиток обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов и излишков жидкости из организма, улучшению работы почек и уменьшению отёков.