Как вкусно приготовить куриную печень: топ-10 рецептов с фото

Нужно налить в глубокую ёмкость холодной воды, добавить туда соли из расчёта 1 столовая ложка на литр и перемешать. После того как соль растворится, в воду поместить промытую печень и оставить на 30 минут. Кусочки лучше разложить одним слоем. Через полчаса воду слить. Если она приобрела грязноватый или кровяной оттенок — повторить замачивание. Если же окрасилась в розоватый тон — ещё раз промыть в холодной воде.