В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

Россияне также рассказали, что стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя продолжительность времени в пути выросла. Так, в среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, еще два года назад их было почти 18. В то же время опрошенные в среднем проводили в пути 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше значения 2022 года.