Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 3,3 процента

Средняя начисленная зарплата — до уплаты налогов — в Пермском крае в январе 2025 года составила 72 615 рублей. По сравнению с январем 2024 года сумма выросла на 13,6 процентов. Об этом сообщил Пермьстат.
Но в связи с инфляцией реальные доходы выросли меньше — на 3,3 процентов.
Кто же получает больше всего в Пермском крае?
По данным статистики, наибольшие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых. Там средняя начисленная зарплата составила 110 тысяч рублей, увеличившись за год на 23 процента. В среднем 92 тысячи зарплата у финансистов и страховщиков, она выросла на 25 процентов. У работников обрабатывающих производств — около 88 тысяч.
А самые маленькие зарплаты — в сфере операций с недвижимостью, там они составили менее 40 тысяч рублей, и у работников гостиниц и общественного питания — около 45 тысяч рублей.