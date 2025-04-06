Реальная зарплата в Пермском крае за год выросла на 3,3 процента

По данным статистики, наибольшие зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых. Там средняя начисленная зарплата составила 110 тысяч рублей, увеличившись за год на 23 процента. В среднем 92 тысячи зарплата у финансистов и страховщиков, она выросла на 25 процентов. У работников обрабатывающих производств — около 88 тысяч.