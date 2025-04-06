В Иркутской области четыре поезда задержали из-за сильного ветра

Восстановительные работы после шквалистого ветра в Иркутской области продолжают влиять на график движения поездов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ВСЖД. Наибольшая задержка (+3 часа 16 минут) зафиксирована у пригородного состава № 148 Тайшет-Иркутск.
Поезд № 148 Тайшет — Иркутск (+3 часа 16 минут).
Поезд № 92 Москва — Северобайкальск (+1 час 16 минут).
Поезд № 10 Москва — Владивосток (+1 час 50 минут).
Поезд № 70 Москва — Чита (+1 час 15 минут).
Специалисты ВСЖД предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек и скорейшего восстановления нормального графика движения. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев к утру 6 апреля, все поезда следуют в штатном режиме.