В Иркутской области четыре поезда задержали из-за сильного ветра

Восстановительные работы после шквалистого ветра в Иркутской области продолжают влиять на график движения поездов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ВСЖД. Наибольшая задержка (+3 часа 16 минут) зафиксирована у пригородного состава № 148 Тайшет-Иркутск.