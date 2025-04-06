В Челябинской области ожидается похолодание

Погода предстоящей недели на Южном Урале удивит жителей. Как сообщает сайт Гисметео, температура воздуха будет колебаться от +18 в понедельник днем до 0 в субботу ночью.
В эти дни, с 7 по 13 апреля, в Челябинске ожидаются осадки. Особенно дождливыми станут четверг и пятница, 10 и 11 апреля.
«В течение всей последующей недели ожидаются осадки. В четверг, 10 апреля, в Челябинске они предполагаются в объеме почти 18 миллиметров в жидком эквиваленте», — сообщают синоптики.
В некоторые дни возможен снег, температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье может упасть местами до минусовой отметки.
Сегодня, 6 апреля, в регионе комфортная погода, температура воздуха +15 градусов, облачно, небольшой дождь.