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В Челябинской области ожидается похолодание

Конец предстоящей недели принесет снижение температуры воздуха ночью до 0 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 9 м/с 58% 753 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

Погода предстоящей недели на Южном Урале удивит жителей. Как сообщает сайт Гисметео, температура воздуха будет колебаться от +18 в понедельник днем до 0 в субботу ночью.

В эти дни, с 7 по 13 апреля, в Челябинске ожидаются осадки. Особенно дождливыми станут четверг и пятница, 10 и 11 апреля.

«В течение всей последующей недели ожидаются осадки. В четверг, 10 апреля, в Челябинске они предполагаются в объеме почти 18 миллиметров в жидком эквиваленте», — сообщают синоптики.

В некоторые дни возможен снег, температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье может упасть местами до минусовой отметки.

Сегодня, 6 апреля, в регионе комфортная погода, температура воздуха +15 градусов, облачно, небольшой дождь.