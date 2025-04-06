МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков, в то время как в столице — 3 миллиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Циклон “Зион” в ночь принес в Москву настоящую зиму. За ночь в столице выпало 3 миллиметра осадков, по югу области: в Наро-Фоминске — 7 миллиметров, Коломне — 9 миллиметров, Серпухове — 10 миллиметров, Михнево — 15 миллиметров или 43% от месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге — 15 миллиметров. Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток — в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее — осадки переходят в дождь.