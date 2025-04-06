Ночью в московском регионе местами выпало до 15 миллиметров осадков

Синоптик отметил, что в Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге — 15 миллиметров. Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток — в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее — осадки переходят в дождь.