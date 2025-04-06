В Уфе на улице Менделеева появится новый сквер. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Прошлым летом здесь ликвидировали незаконную торговлю, которая создавала антисанитарные условия: мухи, крысы, гниющие продукты. Еда лежала практически на земле, покрытая пылью и грязью.
Новый сквер станет местом отдыха для горожан. Благоустройство планируется начать уже в апреле: завезут чернозем, проложат дорожки, посадят деревья и установят малые архитектурные формы. К работам присоединятся и местные предприниматели.