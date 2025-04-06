Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за аварии на сетях в ДВФУ вышла из строя система хранения данных

Сайт и информационные ресурсы университета не работают.

Источник: PrimaMedia.ru

В ДВФУ из-за аварии на электросетях отключена система хранения данных. Сотрудников вуза оповестили, что внешние и внутренние информационные ресурсы университета не работают, сообщает ИА PrimaMedia. В кампусе нет доступа в интернет. Официальный сайт также не открывается.

В общей рассылке сотрудников оповещают, что система хранения данных в ЦОД ДВФУ вышла из строя из-за аварии в сетях электроснабжения, произошедшей в субботу, 5 апреля. Вероятность восстановления минимальна. Из-за неполадки на кампусе не работают все информационные системы.

Восстановить сервисы частично планируют к 23 часам 6 апреля. Функционирование информационных систем будет восстанавливаться при наличии системы хранения данных. Прогноз по срокам ее запуска отсутствует.