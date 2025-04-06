Из-за аварии на сетях в ДВФУ вышла из строя система хранения данных

В ДВФУ из-за аварии на электросетях отключена система хранения данных. Сотрудников вуза оповестили, что внешние и внутренние информационные ресурсы университета не работают, сообщает ИА PrimaMedia. В кампусе нет доступа в интернет. Официальный сайт также не открывается.