Из-за аварии на сетях в ДВФУ вышла из строя система хранения данных

В ДВФУ из-за аварии на электросетях отключена система хранения данных. Сотрудников вуза оповестили, что внешние и внутренние информационные ресурсы университета не работают, сообщает ИА PrimaMedia. В кампусе нет доступа в интернет. Официальный сайт также не открывается.
В общей рассылке сотрудников оповещают, что система хранения данных в ЦОД ДВФУ вышла из строя из-за аварии в сетях электроснабжения, произошедшей в субботу, 5 апреля. Вероятность восстановления минимальна. Из-за неполадки на кампусе не работают все информационные системы.
Восстановить сервисы частично планируют к 23 часам 6 апреля. Функционирование информационных систем будет восстанавливаться при наличии системы хранения данных. Прогноз по срокам ее запуска отсутствует.