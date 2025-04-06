Мошенники обманывают людей, применяя схему с несуществующими долгами за ЖКХ

Аферисты могут использовать схему с фиктивными долгами за коммунальные услуги, чтобы похитить деньги и получить доступ к персональным данным граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Мошенники помещают в почтовые ящики фальшивые квитанции, где указывают несуществующие задолженности. В документах содержится поддельный QR-код для оплаты. Если человек поверит в подлинность квитанции и воспользуется QR-кодом, деньги будут переведены на счет мошенников.
Кроме этого, QR-код может вести на фишинговую ссылку, переход по которой позволит злоумышленникам получить доступ к личным данным жертвы.
В МВД рекомендуют гражданам проявлять осторожность и проверять подлинность квитанций при возникновении сомнений. Например, можно сравнить информацию в полученном документе с ранее выставленными счетами, проконсультироваться с соседями в домовом чате или обратиться напрямую в свою управляющую компанию.
Ранее в МВД рассказали о фишинговых сайтах, предлагающих лекарства для диабетиков Ozempic и Mounjaro.