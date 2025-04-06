Мошенники обманывают людей, применяя схему с несуществующими долгами за ЖКХ

Аферисты могут использовать схему с фиктивными долгами за коммунальные услуги, чтобы похитить деньги и получить доступ к персональным данным граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.