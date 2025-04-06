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МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей «Алмаз»

Минобороны РФ подало иск о взыскании неустойки к Центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз».

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ требует взыскать более 11,5 миллиона рублей неустойки с компании «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз”. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении судебный акт.

Из документа следует, что Арбитражный суд города Москвы определил принять к производству иск Министерства обороны РФ к ответчику в лице АО «Центральное морское конструкторское бюро “Алмаз” о взыскании неустойки в размере 11 501 085 рублей.

По данным агентства, судебное заседание назначено на 13 мая.

Как писал сайт KP.RU, 31 марта стало известно, что Минобороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Уточнялось, что сумма исковых требований российского военного ведомства по крупнейшему из всех поданных к РЖД составляет примерно 34 миллиона рублей.