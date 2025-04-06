МО РФ требует взыскать 11,5 млн рублей с проектировщика боевых кораблей «Алмаз»

Как писал сайт KP.RU, 31 марта стало известно, что Минобороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму свыше 90 миллионов рублей. Уточнялось, что сумма исковых требований российского военного ведомства по крупнейшему из всех поданных к РЖД составляет примерно 34 миллиона рублей.