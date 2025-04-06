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Апрель в Челябинской области будет бросать то в жар, то в холод

Апрель в Челябинской области будет бросать то в жар, то в холод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Аргументы и факты

Неделя с 7 числа будет крайне неустойчивой, следует из прогнозов.

В понедельник удержится аномально теплая для этого месяца погода — плюс 17−22, небольшие осадки лишь местами, в самых северных районах. Во вторник, 8 апреля, набегут облака, температура чуть понизится — на пять градусов.

В среду снова накроет тепло: регион будет на периферии антициклона, максимальная температура воздуха может подняться до 17−21.

В четверг, 10 апреля, ворвется холодный фронт, он принесет интенсивные осадки, штормовой ветер, арктический воздух. Днем 6−11 градусов.

В пятницу и субботу благодаря антициклону ненадолго распогодится, ночью заморозки, днем 5−10 градусов.

В воскресенье, 13 апреля, понедельник, 14-го, погода испортится, фронтальные разделы принесут поля облачности и осадки в смешанном агрегатном состоянии (дождь, мокрый снег, снег), похолодает, днем максимум плюс 7−8.

И только во второй половине месяца, после 18 апреля, весна перейдет в наступление. Добавим, прогноз уточняется ежедневно.