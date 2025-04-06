Апрель в Челябинской области будет бросать то в жар, то в холод

Неделя с 7 числа будет крайне неустойчивой, следует из прогнозов.
В понедельник удержится аномально теплая для этого месяца погода — плюс 17−22, небольшие осадки лишь местами, в самых северных районах. Во вторник, 8 апреля, набегут облака, температура чуть понизится — на пять градусов.
В среду снова накроет тепло: регион будет на периферии антициклона, максимальная температура воздуха может подняться до 17−21.
В четверг, 10 апреля, ворвется холодный фронт, он принесет интенсивные осадки, штормовой ветер, арктический воздух. Днем 6−11 градусов.
В пятницу и субботу благодаря антициклону ненадолго распогодится, ночью заморозки, днем 5−10 градусов.
В воскресенье, 13 апреля, понедельник, 14-го, погода испортится, фронтальные разделы принесут поля облачности и осадки в смешанном агрегатном состоянии (дождь, мокрый снег, снег), похолодает, днем максимум плюс 7−8.
И только во второй половине месяца, после 18 апреля, весна перейдет в наступление. Добавим, прогноз уточняется ежедневно.