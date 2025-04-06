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В Канаде полиция задержала мужчину, забаррикадировавшегося в парламенте

О жертвах или пострадавших не сообщается.
Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина, забаррикадировавшийся в парламенте Канады, задержан, сообщает пресс-служба полиции Оттавы в соцсетях.

«Вызов по поводу мужчины, забаррикадировавшегося в восточном блоке закончился без происшествий. Мужчина находится под стражей», — следует из публикации.

Правоохранители расследуют данный инцидент, позже будут опубликованы подробности произошедшего. О жертвах или пострадавших в настоящее время не сообщается.

Напомним, ранее сегодня городская полиция сообщала, что в столице Канады неизвестный забаррикадировался в здании парламента. Известно, что из восточной части парламентского комплекса эвакуировали людей.