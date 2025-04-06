В Иркутской области устраняют последствия урагана

Холодный фронт, вызвавший сильнейшие ветра в регионе, сместился в сторону Байкала, однако погода продолжает оставаться сложной. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сегодня ожидается усиление ветра до 20 м/с, что требует от всех служб повышенной готовности.
— Порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередач, повреждены 2 автобусных остановки, — поделился глава региона.
Уничтожено 17 жилых домов в Нижнеудинском, Тулунском и Братском районах. В поселке Ук и селе Чехово продолжаются работы по по тушению. Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов, без света остаются 46 сел.