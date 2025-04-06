Сексолог Суслов: нежелание заниматься сексом может указывать на депрессию

«Примерно в 13 лет у людей начинает расти половое влечение, начинается пубертатный период. Все его проходят: у кого-то больше гормонов, соответственно, выше половое влечение, у кого-то меньше. Многие люди, которые стали асексуалами, в юности переживали период полового созревания так же, как и их сверстники. Они хотели, мечтали и делали всё то же самое, что и их одноклассники. Однако с течением времени их одноклассники начали заниматься сексом, и все чаще и с большим удовольствием, чем асексуалы. Асексуалы могут вспоминать о своих прежних чувствах и действиях, но считают их проявлениями детства. Некоторые асексуалы могут помнить о своём интересе к сексу, но он не вызывает у них эмоций. У них может быть эрекция по утрам, и они могут с удовольствием разглядывать женские ножки в трамвае, но не более того», — рассказал сексолог Прокопенко.