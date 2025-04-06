В Тайшетском районе подсчитывают ущерб после сильного урагана

Администрация Тайшетского района продолжает оценивать масштабы ущерба, нанесенного вчерашним ураганом с порывами ветра до 34 м/с. Сложность заключается в отсутствии связи с рядом пострадавших населенных пунктов, что затрудняет получение полной информации о повреждениях. Об этом сообщает «Тайшет 24».
В 15 часов сегодня состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, и к этому времени сотрудники районной администрации максимально актуализируют данные о нанесенном ущербе, — пишет информационное агентство.
В настоящее время в Тайшете, Бирюсинске и Юртах работают специальные комиссии, тщательно обследуют многоквартирные дома на предмет повреждений крыш. Эти сведения помогут привлечь подрядные организации к восстановительным работам.
Особое внимание уделяется энергоснабжению — 14 аварийных бригад в авральном режиме восстанавливают электричество в отдаленных поселениях. Одновременно работники «Городского хозяйства» завершают уборку мусора и приступили к разбору обрушившейся крыши торгового комплекса «Сибирь».