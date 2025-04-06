В Тайшетском районе подсчитывают ущерб после сильного урагана

Администрация Тайшетского района продолжает оценивать масштабы ущерба, нанесенного вчерашним ураганом с порывами ветра до 34 м/с. Сложность заключается в отсутствии связи с рядом пострадавших населенных пунктов, что затрудняет получение полной информации о повреждениях. Об этом сообщает «Тайшет 24».