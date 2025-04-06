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Восемь украинских БПЛА ликвидировали ночью в Ростовской области

В Минобороны России уточнили информацию по сбитым беспилотникам в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом утром 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

— Восемь БПЛА ликвидировали над территорией Ростовской области, — говорится в телеграм-канале военного ведомства.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники были сбиты в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах, а также в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, пострадавших нет.

Известно также, что утром в Пролетарском районе донской столицы проверялась информация о падении обломков БПЛА.