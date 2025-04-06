В Красноярске продолжают устранять последствия урагана

Как рассказали в красноярском специализированном автотранспортном предприятии, дорожные службы перешли на усиленный режим работы — помогали в тушении огня, расчищали дороги и тротуары от стекла, упавших деревьев, заборов и рекламных щитов. Ночью специалисты убирали дороги от веток и прочего мусора, мешающего движению. Техника работала во всех районах краевого центра.