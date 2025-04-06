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В Красноярске продолжают устранять последствия урагана

На улицы города вышли более 50 специалистов.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске продолжают устранять последствия мощного урагана. 5 апреля ветер сносил на своем пути крыши, мусорки, обесточивал улицы, усложнял тушение пожаров. Порывы достигали 33 метров в секунду. В городе ввели режим повышенной готовности.

Как рассказали в красноярском специализированном автотранспортном предприятии, дорожные службы перешли на усиленный режим работы — помогали в тушении огня, расчищали дороги и тротуары от стекла, упавших деревьев, заборов и рекламных щитов. Ночью специалисты убирали дороги от веток и прочего мусора, мешающего движению. Техника работала во всех районах краевого центра.

6 апреля борьбой с последствиями ветра займутся 53 рабочих и 40 единиц техники.