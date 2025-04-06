В Пермском крае машины вязнут в грязи на разбитых после газификации дорогах

Автор сообщения, отправленного в телеграм-канал, рассказал, что осенью 2024 года в деревне Кузнецы Краснокамского округа подводили газ, и для этого понадобились дорожные работы: «перекопали всю дорогу». В сообщении также идёт речь о том, что состояние покрытия до сих пор не позволяет передвигаться по дороге пешком, а автомобили просто вязнут из-за глины, грязи и ям.