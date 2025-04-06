В Пермском крае машины вязнут в грязи на разбитых после газификации дорогах

Жители Краснокамского округа Пермского края пожаловались губернатору на перекопанную из-за работ по газификации дорогу, сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Автор сообщения, отправленного в телеграм-канал, рассказал, что осенью 2024 года в деревне Кузнецы Краснокамского округа подводили газ, и для этого понадобились дорожные работы: «перекопали всю дорогу». В сообщении также идёт речь о том, что состояние покрытия до сих пор не позволяет передвигаться по дороге пешком, а автомобили просто вязнут из-за глины, грязи и ям.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале, жители Кузнецов направили жалобу губернатору Пермского края. Обращение переадресовали в администрацию Краснокамского округа. В муниципалитете заявителям сообщили, что в апреле-мае 2025 года состоится комиссионный выезд для оценки состояния дороги.
По словам автора сообщения, жители не понимают, как будут передвигаться по дороге до приведения её в нормативное состояние (если такое решение будет принято по итогам проверки).