Жителям Ростова-на-Дону напомнили алгоритм действий во время воздушной тревоги

Жителям Ростова-на-Дону напомнили последовательность действий при воздушной тревоге из-за ракетной угрозы или возможности атаки БПЛА. Памятки распространило городское управление по делам ГО и ЧС.
При поступлении сигнала о БПЛА нужно найти в квартире место без окон (чаще всего это ванная комната) и сесть на пол. При ракетной опасности рекомендуют спуститься в укрытие, подвал или подземный паркинг. Передвигаться при этом следует пешком, лифтом пользоваться нельзя.
Если сигнал застал на улице, необходимо войти в ближайшее здание или спуститься в подземный переход. Нельзя укрываться в транспорте.
При обнаружении фрагментов снарядов или беспилотников не следует к ним приближаться, а также трогать их руками. Нужно покинуть опасное место и сообщить о находке по номеру «112».