Жителям Ростова-на-Дону напомнили алгоритм действий во время воздушной тревоги

При поступлении сигнала о БПЛА нужно найти в квартире место без окон (чаще всего это ванная комната) и сесть на пол. При ракетной опасности рекомендуют спуститься в укрытие, подвал или подземный паркинг. Передвигаться при этом следует пешком, лифтом пользоваться нельзя.