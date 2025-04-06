Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пролетарском районе Ростова проверяют информацию о падении обломков БПЛА

Обломки БПЛА могли упасть на территории Пролетарского района Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону проверяю информацию падении обломков БПЛА. Об этом утром 6 апреля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, — написал Юрий Слюсарь.

Донской глава добавил, что прошедшей ночью летательные аппараты были уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотников.