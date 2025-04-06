В Пролетарском районе Ростова проверяют информацию о падении обломков БПЛА

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону проверяю информацию падении обломков БПЛА. Об этом утром 6 апреля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, — написал Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что прошедшей ночью летательные аппараты были уничтожены в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах. Предварительно, пострадавших нет.
По данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотников.