Житель Екатеринбурга предложил построить небоскреб в виде елки

В самом здании-елке размещены концертные площадки, арт-пространства, аттракцион. Предусматривается и фуд-корт. Здание планируется сделать 29-этажным. Впервые этот проект был предложен в 2013 году. Но патент удалось получить и доработать идею лишь в апреле 2024 года.