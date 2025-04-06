Житель Екатеринбурга предложил построить небоскреб в виде елки

Екатеринбуржец Алексей Лабырин решил создать креативный проект. Он придумал и запатентовал небоскреб в виде елки. Высотку он назвал «Елка мира». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Согласно заявке, у здания будет круговая конструкция. Планируется создать прозрачные спуски, сани-тележки и лифтовые шахты. На верхушке предусмотрена вращающаяся смотровая площадка. По задумке, здесь каждый этаж оформлен в новогодних традициях стран со всего мира.
В самом здании-елке размещены концертные площадки, арт-пространства, аттракцион. Предусматривается и фуд-корт. Здание планируется сделать 29-этажным. Впервые этот проект был предложен в 2013 году. Но патент удалось получить и доработать идею лишь в апреле 2024 года.